中泰将探讨人民币清算服务及互免签证

昆仑能源去年净利同比大减56% 惟年度股息明显提高
路透香港3月29日 - 中国石油的天然气终端业务分支--昆仑能源周三公布，去年度净利同比大减56%，惟年度股息明显提高。
路透上海10月13日 - 新华社周六报导，中国和泰国周五发表《中泰关系发展远景规划》，决定进一步发展中泰关系，加强政治，经贸及旅游等各领域合作，包括探讨提供更便利的人民币清算服务、双方互免持普通护照人员签证等。
中国国务院总理李克强于10月11日至13日对泰国进行正式访问，访问期间双方发表了上述规划。
双方同意深化金融和银行业合作，推动更多使用两国本币作为两国贸易和投资结算货币，并将共同探讨提供更便利的人民币清算服务。双方重申希望到2015年实现双边贸易额1,000亿美元的目标。
此前中国新闻网曾报道，李克强11日在泰国国会发表演讲时称，中方愿积极考虑在泰设立人民币清算银行，鼓励两国企业更多的使用本币进行双边贸易结算。
双方并同意密切在橡胶产业、生物塑料业和绿色产业的投资合作。在相关机制框架内加强合作社发展、农产品加工与贸易、农业企业投资和粮农政策协调方面的合作。
双方同意通过连接经过老挝和缅甸的铁路网络以及联通公路、港口和机场加强交通基础设施互联互通建设。中方有意参与廊开至帕栖高速铁路系统项目建设，以泰国农产品抵偿部分项目费用。
在文化教育和旅游方面，双方愿商签互免持普通护照人员签证谅解备忘录，促进两国人员往来。
双方并同意加强能源合作，包括化石燃料（石油、天然气、煤炭）开发与利用；电力生产、贸易和基础设施开发；可再生、替代和清洁能源开发；能源效率与能源节约。
同时规划称双方还将在政治、防务和安全、科技与创新、能源、海洋、国际和地区合作等领域开展合作与交流。（完）
(发稿 刘昕; 审校 林高丽)
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