中国首个环球影城主题公园将在北京落户

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京10月13日 - 环球影城周一称，将投资33亿美元在北京建设主题公园。
北京环球影城将由环球影城与北京首都旅游集团有限责任公司共同开发，将在包含西方经典特色的同时纳入中国元素。
环球主题公园及度假区首席执行官Tom Williams在北京举行的记者会上称，该主题公园也将试图吸引中国以外的游客。好莱坞导演斯皮尔伯格在视频中表示将参与设计。
“香港有迪士尼乐园，但大陆还没有相同品质的主题公园。该主题公园有希望取得很大成功。”China Market Research Group副主管James Roy说道。
迪士尼(DIS.N)正在建设投资44亿美元的主题公园，料于明年完工。梦工厂DWA.O及其中国合作伙伴正努力在2016年前完成投资31亿美元的娱乐中心。这两个主题公园都位于上海。
环球影城拒绝透露北京环球影城的开业时间，本地报纸称开业时间为2019年。
环球影城是Comcast(CMCSA.O)旗下媒体和娱乐公司NBCUniversal的子公司，其运营的四个主题公园分别位于洛杉矶、奥兰多、大阪和新加坡。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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