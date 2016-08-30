未来五年中国将迎来主题乐园开发热 国内外品牌同场竞技--高力国际

路透上海8月30日 - 国际物业顾问--高力国际CIG.TO周二发布中国主题乐园研究报告，预计未来五年中国将迎来主题乐园开发热潮，本土品牌将与国际品牌正面竞争。

上海迪士尼乐园6月中开幕，意味着国际品牌主题乐园正式进入中国。另外，美国环球影城已落户北京通州以及美国六旗乐园选址浙江嘉兴。而本土品牌中，万达已宣布在2020年前开发15个主题乐园、世茂集团亦计划五年内筹建八座陆地和水上主题乐园项目。

“（中外品牌）竞争肯定有，合作关系也会有。”高力国际华东区咨询服务董事陈铁东指出，国际品牌进军中国，一定程度上将会促进国内主题乐园业的发展。

他说，国际品牌刚进入中国，需要经过长时间的竞争和磨合，才会在市场竞争中分出高下。未来还会有国际一流品牌进入中国，整个主题乐园市场将会出现优胜劣汰。

从知名度及规模来看，迪士尼(DIS.N)、英国默林娱乐(MERL.L)和美国环球影业集团分列全球主题乐园前三位，默林娱乐拥有乐高乐园、杜沙夫人腊像馆等知名游乐园品牌。

报告指出，在一个国家人均国内生产总值（GDP）达5,000美元时，当地将会出现成熟的旅游渡假经济。中国大陆人均GDP已超过8,000美元，大中城市具有大量的人口规模，年轻人和儿童比例高的城市，其居民对于主题乐园需要更大。未来中国旅游市场的迅速增长，将为主题乐园带来大量持续需求。

以入园人次计，2015年中国已有四家主题公园开发商名列全球前十大，分别是华侨城集团、长隆集团、华强方特集团和宋城集团。其中亚洲最大水乐园广州长隆水上乐园去年旅游人次达749万。

报告称，开发主题乐园，不仅可以一次性带来投资、规划设计及工程施工等工作机会，而且将明显提升当地旅游业，并带来大量长期就业机会。另外，考虑到投资的乘数效应，开发主题乐园对当地所产生的经济贡献更大。

主题乐园投资额巨大，单凭门票收入很难盈利，开发商往往通过配套的酒店、餐饮、主题零售和其他娱乐设施来实现盈利目标。目前迪士尼、环球影城等国际品牌可以卡通人物等知识产权带来额外收益，而国内开发商亦通过旅游地产来增加营收。

中国主题乐园市场已经历25年的发展，目前国内开发商已进入品牌连锁发展期，华侨城和华强方特已在全国建有多个主题乐园。（完）