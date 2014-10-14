中国首个环球影城主题公园将在北京落户

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月13日 - 环球影城周一称，将投资33亿美元在北京建设主题公园。
北京环球影城将由环球影城与北京首都旅游集团有限责任公司共同开发，将在包含西方经典特色的同时纳入中国元素。
环球主题公园及度假区首席执行官Tom Williams在北京举行的记者会上称，该主题公园也将试图吸引中国以外的游客。好莱坞导演斯皮尔伯格在视频中表示将参与设计。
“香港有迪士尼乐园，但大陆还没有相同品质的主题公园。该主题公园有希望取得很大成功。”China Market Research Group副主管James Roy说道。
迪士尼 正在建设投资44亿美元的主题公园，料于明年完工。梦工厂 及其中国合作伙伴正努力在2016年前完成投资31亿美元的娱乐中心。这两个主题公园都位于上海。
环球影城拒绝透露北京环球影城的开业时间，本地报纸称开业时间为2019年。
环球影城是Comcast 旗下媒体和娱乐公司NBCUniversal的子公司，其运营的四个主题公园分别位于洛杉矶、奥兰多、大阪和新加坡。（完）
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。