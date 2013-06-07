三峡工程竣工审计发现涉嫌违法违纪金额1.13亿元

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京6月7日 - 中国审计署周五公布长江三峡工程竣工财务决算草案审计结果显示，三峡工程竣工财务决算草案共多计投资7.55亿元人民币，占决算总金额的0.36%。发现涉嫌违法违纪和经济犯罪案件线索35件，涉及金额1.13亿元人民币。
2011年6月至2012年2月进行的此次审计发现，移民资金被挤占挪用等涉及金额2.79亿元，主要用于非移民迁建项目、弥补行政管理费等支出。建设管理不到位，导致增加投资8.08亿元，以及一些中小项目的设计、施工、监理合同管理不够规范，涉及金额41.3亿元。
此外，还发现部分移民管理机构和迁建单位移民资金决算编制和账务处理不合规，涉及金额17.21亿元，部分移民派生资金征收不到位、管理使用不规范，涉及金额8.55亿元。
公告提到，审计发现的涉嫌违法违纪和经济犯罪案件线索已依法移送有关部门调查处理。截至2012年11月底，已有11人被追究责任，其余案件线索正在查处中。
本次竣工财务决算草案审计之前，审计署根据国务院要求先后组织对枢纽工程和输变电工程进行了六次审计，对移民资金进行了13次审计。对审计发现的34.45亿元违规金额问题全面进行了整改，追回被挤占挪用等资金24.53亿元，收回多计的工程价款1.06亿元，纠正违规改变资金使用计划等问题金额8.86亿元。审计移送有关部门处理的76起违法违纪和经济犯罪案件均已办结，涉案的113人分别被追究刑事责任或受到党纪政纪处分。（完）
欲参看更多细节，请点选审计署网站（here）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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