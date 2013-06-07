三峡工程竣工审计发现涉嫌违法违纪金额1.13亿元

公告提到，审计发现的涉嫌违法违纪和经济犯罪案件线索已依法移送有关部门调查处理。截至2012年11月底，已有11人被追究责任，其余案件线索正在查处中。

本次竣工财务决算草案审计之前，审计署根据国务院要求先后组织对枢纽工程和输变电工程进行了六次审计，对移民资金进行了13次审计。对审计发现的34.45亿元违规金额问题全面进行了整改，追回被挤占挪用等资金24.53亿元，收回多计的工程价款1.06亿元，纠正违规改变资金使用计划等问题金额8.86亿元。审计移送有关部门处理的76起违法违纪和经济犯罪案件均已办结，涉案的113人分别被追究刑事责任或受到党纪政纪处分。（完）