未来三年将取缔关闭约两万座金属非金属矿山--新华

路透北京9月19日电---新华社周三报导称,到2015年底前,中国将取缔关闭约两万座非法违法、不符合国家和地方产业政策、安全保障能力低下的金属非金属矿山.

此举意在尽快解决金属非金属矿山"多、小、散、差"的问题,继续降低非煤矿山事故总量,遏制重特大事故发生.

报导援引国家安全监管总局局长杨栋梁在全国非煤矿山整顿关闭暨"打非治违"工作推进会上称,近年来,中国非煤矿山安全生产基础有很大改善,安全状况逐年好转.但与此同时,目前仍有九万余座金属非金属矿山,其中95%为小型矿山.

"整顿关闭工作要保护先进,淘汰落後,关小扶大,有序推进."同时兼任国务院安全生产委员会副主任的杨栋梁并称,要鼓励规模大和技术、管理、装备水平高的矿山整合兼并其他矿山.

此次金属非金属矿山整顿关闭工作的重点是存在严重非法违法行为的矿山,包括没有依法取得采矿许可证、安全生产许可证等证照,擅自从事矿产资源开采的;关闭後擅自恢复生产的;存在以探代采、越界开采等违法行为,且拒不整改的;采矿许可证和安全生产许可证过期作废的等.

此外,工作重点还包括隐患严重、限期停产整顿後仍不具备安全生产条件的矿山,以及技术落後、安全保障能力低下的矿山.(完)

--发稿 李文科; 审校 曾祥进

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