消息人士称中国当局怀疑天安门车辆起火事件是自杀式袭击

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透北京10月29日 -消息人士对路透表示，中国政府怀疑周一在天安门附近发生的车辆起火事件是自杀式袭击。一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、38人受伤。
目前官方尚未就此事究竟是事故还是袭击事件作出正式表态。
这位要求匿名的消息人士对路透表示：“这看来像是一起有预谋的自杀式袭击。”
消息人士称警方还在进行调查，尚未确定车内三人的身份。但北京警方周一向宾馆等接待住宿单位发出通知，征集与一起“重大案件”有关的两名新疆嫌犯线索。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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