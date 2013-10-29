消息人士称中国当局怀疑天安门车辆起火事件是自杀式袭击

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月29日 - 消息人士对路透表示，中国政府怀疑周一在天安门附近发生的车辆起火事件是自杀式袭击。一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、38人受伤。
目前官方尚未就此事究竟是事故还是袭击事件作出正式表态。
这位要求匿名的消息人士对路透表示：“这看来像是一起有预谋的自杀式袭击。”
消息人士称警方还在进行调查，尚未确定车内三人的身份。但北京警方周一向宾馆等接待住宿单位发出通知，征集与一起“重大案件”有关的两名新疆嫌犯线索。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。