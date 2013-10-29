北京警方征集“重大案件”新疆嫌犯线索

特朗普领导的美国新政府誓言将阻止中国占据南海岛屿
路透华盛顿1月23日 - 特朗普领导下的美国新政府周一誓言，美国将阻止中国占据南海国际水域内的岛屿。中国媒体警告，美国政府要想这样做，除非“发动战争”。
路透北京10月29日 -一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、38人受伤。当日警方发出“关于立即开展违法车辆线索摸排工作的通知”，称发生一起“重大案件”，其中两名嫌犯来自新疆。
有四家宾馆对路透称，北京警方周一晚间向全市宾馆等接待住宿单位发出通知，要求对10月1日以来入住客人、停放车辆和曾入住客人驾驶的车辆进行摸排，如发现可疑人员和车辆的线索，应立即向警方报告。
从警方通报的两名嫌犯姓名推断，应该是维吾尔族人。
据微博上流传的警方通知称：“为防止可疑人员和车辆继续作案，……如发现可疑人员和车辆线索，立即向治安总队行管支队报告。”
通知中列出了四个车牌号供排查，都是属于新疆的车牌号。
路透就此联系北京警方，警方拒绝置评。记者拨打新疆自治区政府的电话无人接听。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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