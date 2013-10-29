吉普车撞天安门金水桥 5死38伤（更新版）

(更新死伤者人数。此外原译文最后一段“起火后爆炸”有误，更正为“爆炸后起火”。)

路透北京10月28日 - 中国政府称，周一一辆吉普车冲撞天安门金水桥护栏后起火，该事件造成5人死亡，38人受伤。

当被问及当局是否认为此事属恐怖袭击时，中国外交部发言人华春莹表示具体情况不清楚，拒绝进一步置评。

北京市公安局官方微博周一发布的通报称，一辆吉普车周一由南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向金水桥护栏后起火。

北京市公安局官方微博称，事件已造成5人死亡，38人受伤。肇事车内的3人死亡，另有2名游客死亡，1人是菲律宾籍女游客，另1人是广东省男游客。38名受伤人员中包括3名菲律宾籍游客以及1名日本籍男游客。

一名路透目击者称，看见现场冒着浓烟，有消防车、救护车和警车驶往现场。

天安门周边主要道路一度临时封闭，警方对周边地区采取了疏散措施。

一名当时在天安门广场、不愿具名的外国游客称，她听到一声爆炸，而后汽车起火。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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