更新版-吉普车撞天安门金水桥，5死38伤

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(更新死伤者人数。此外原译文最后一段“起火后爆炸”有误，更正为“爆炸后起火”。)
路透北京10月28日 - 中国政府称，周一一辆吉普车冲撞天安门金水桥护栏后起火，该事件造成5人死亡，38人受伤。
当被问及当局是否认为此事属恐怖袭击时，中国外交部发言人华春莹表示具体情况不清楚，拒绝进一步置评。
北京市公安局官方微博周一发布的通报称，一辆吉普车周一由南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向金水桥护栏后起火。
北京市公安局官方微博称，事件已造成5人死亡，38人受伤。肇事车内的3人死亡，另有2名游客死亡，1人是菲律宾籍女游客，另1人是广东省男游客。38名受伤人员中包括3名菲律宾籍游客以及1名日本籍男游客。
一名路透目击者称，看见现场冒着浓烟，有消防车、救护车和警车驶往现场。
天安门周边主要道路一度临时封闭，警方对周边地区采取了疏散措施。
一名当时在天安门广场、不愿具名的外国游客称，她听到一声爆炸，而后汽车起火。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。