有外媒质疑“10·28”事件官方定性 中国严词谴责（更新版）

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路透北京11月4日 - 有外媒质疑中国对“10·28”事件的定性，并暗示事件与中国的民族宗教政策有关，中国外交部周一对此严厉谴责。

一辆吉普车上周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、40余人受伤。中国高层称，这是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。

但流亡海外的维吾尔族人士、人权组织及一些专家对这起事件的官方定性提出质疑。有外媒在报道这起事件时，讨论这起事件是否与中国在新疆的民族宗教政策有关。

中国始终表示，政府依法保护全国各族人民包括宗教信仰自由在内的各项权利。

当被问及对美国有线电视新闻网(CNN)等个别媒体质疑中方对事件定性有何评论时，中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“个别人和势力将一小撮恐怖极端分子针对无辜人员和游客的暴力恐怖行径同民族宗教问题挂钩，甚至以此为借口攻击中国的民族宗教政策，这是对恐怖分子的纵容，我们表示强烈不满。”

对于“10·28”事件，中国官媒仅对官方口径进行了报道，这也是发生敏感事件时的通行做法。

洪磊说：“中国一贯坚决反对、依法严厉打击一切形式的恐怖主义，反对任何人以任何名义实施或支持恐怖主义活动，反对在反恐问题上实行‘双重标准’。”

“有关恐怖活动是反人类、反社会、反文明的严重罪行，任何有良知的人都应该予以谴责。有关媒体在这一问题上应明辨是非，以客观、公正的态度进行报道，而不是相反。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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