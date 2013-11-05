更新版-有外媒质疑“10·28”事件官方定性，中国严词谴责

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供) （新增相关细节）
路透北京11月4日 - 有外媒质疑中国对“10·28”事件的定性，并暗示事件与中国的民族宗教政策有关，中国外交部周一对此严厉谴责。
一辆吉普车上周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、40余人受伤。中国高层称，这是东伊运恐怖组织策划的暴力恐怖袭击。
但流亡海外的维吾尔族人士、人权组织及一些专家对这起事件的官方定性提出质疑。有外媒在报道这起事件时，讨论这起事件是否与中国在新疆的民族宗教政策有关。
中国始终表示，政府依法保护全国各族人民包括宗教信仰自由在内的各项权利。
当被问及对美国有线电视新闻网(CNN)等个别媒体质疑中方对事件定性有何评论时，中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“个别人和势力将一小撮恐怖极端分子针对无辜人员和游客的暴力恐怖行径同民族宗教问题挂钩，甚至以此为借口攻击中国的民族宗教政策，这是对恐怖分子的纵容，我们表示强烈不满。”
对于“10·28”事件，中国官媒仅对官方口径进行了报道，这也是发生敏感事件时的通行做法。
洪磊说：“中国一贯坚决反对、依法严厉打击一切形式的恐怖主义，反对任何人以任何名义实施或支持恐怖主义活动，反对在反恐问题上实行‘双重标准’。”
“有关恐怖活动是反人类、反社会、反文明的严重罪行，任何有良知的人都应该予以谴责。有关媒体在这一问题上应明辨是非，以客观、公正的态度进行报道，而不是相反。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。