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亚洲 | 2013年 10月 28日 星期一 15:33 BJT

一车辆天安门附近起火 三人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月28日 - 北京警方发布通报称，一辆吉普车周一由南池子南口闯入长安街便道，由东向西行驶撞向金水桥护栏后起火，车内三人已确认死亡，多名游客及执勤民警受伤。

一名路透目击者称，看见现场冒着浓烟，有消防车、救护车和警车驶往现场。

天安门周边主要道路临时封闭，警方对周边地区采取了疏散措施。

一名不愿具名、在天安门广场的外国游客称，车辆起火后，她听到了爆炸声。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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