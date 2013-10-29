北京警方征集“重大案件”新疆嫌犯线索

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京10月29日 - 一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、38人受伤。当日警方发出“关于立即开展违法车辆线索摸排工作的通知”，称发生一起“重大案件”，其中两名嫌犯来自新疆。

有四家宾馆对路透称，北京警方周一晚间向全市宾馆等接待住宿单位发出通知，要求对10月1日以来入住客人、停放车辆和曾入住客人驾驶的车辆进行摸排，如发现可疑人员和车辆的线索，应立即向警方报告。

从警方通报的两名嫌犯姓名推断，应该是维吾尔族人。

据微博上流传的警方通知称：“为防止可疑人员和车辆继续作案，……如发现可疑人员和车辆线索，立即向治安总队行管支队报告。”

通知中列出了四个车牌号供排查，都是属于新疆的车牌号。

路透就此联系北京警方，警方拒绝置评。记者拨打新疆自治区政府的电话无人接听。(完)