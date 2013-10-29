北京警方征集“重大案件”新疆嫌犯线索

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月29日 - 一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、38人受伤。当日警方发出“关于立即开展违法车辆线索摸排工作的通知”，称发生一起“重大案件”，其中两名嫌犯来自新疆。
有四家宾馆对路透称，北京警方周一晚间向全市宾馆等接待住宿单位发出通知，要求对10月1日以来入住客人、停放车辆和曾入住客人驾驶的车辆进行摸排，如发现可疑人员和车辆的线索，应立即向警方报告。
从警方通报的两名嫌犯姓名推断，应该是维吾尔族人。
据微博上流传的警方通知称：“为防止可疑人员和车辆继续作案，……如发现可疑人员和车辆线索，立即向治安总队行管支队报告。”
通知中列出了四个车牌号供排查，都是属于新疆的车牌号。
路透就此联系北京警方，警方拒绝置评。记者拨打新疆自治区政府的电话无人接听。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。