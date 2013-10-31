中国官媒呼吁严厉打击暴力恐怖犯罪

路透中国吐鲁番10月31日（记者 Michael Martina） -中国官方媒体周四针对10月28日发生的驾车冲撞天安门金水桥事件发表评论文章，呼吁严厉打击暴力恐怖犯罪。“世界维吾尔人大会”主席热比娅则呼吁对该事件展开独立调查。

一辆吉普车周一冲撞天安门金水桥护栏后起火，造成五人死亡、40人受伤。

北京警方周三称，警方初步认定，“10·28”事件是一起经过严密策划，有组织、有预谋的暴力恐怖袭击案件。

人民网转载《北京日报》评论文章称，这是反人类的犯罪，政府应坚决维护首都安全稳定。

文章指出， “暴力恐怖犯罪是全人类的共同敌人，是全国各族人民的共同敌人，必须依法严厉打击。”

文章称，首都的安全稳定责任重于泰山。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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