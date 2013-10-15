天津公布“第一口奶”调查结果 13人受严肃处理

路透北京10月14日 - 天津市政府周一公布了“第一口奶”问题调查处理结果，13名问题比较严重的违纪违规人员受到严肃处理。

中央电视台9月报道称，达能(DANO.PA)旗下的多美滋向天津一家医院的医护人员行贿，让后者向新生儿家长推荐多美滋奶粉。

天津市政府及公安局等有关部门随后对此事展开调查。达能也表示展开了调查。

天津市政府在官网发布声明称，对13名问题比较严重的违纪违规人员予以严肃处理，并作出了撤职、扣发绩效工资、受党内警告、吊销执业证书等处分。

多美滋中国公司发言人Athena Wang对路透称，公司对此事没有进一步评论，但重申他们进行了调查。

根据天津政务网声明，经查核实，2011年以来，全市85家医疗卫生机构的116人受多美滋公司委托，以向新生儿和婴幼儿家长授课、发放宣传材料、推介免费使用多美滋奶粉、提供相关信息等方式，违规接受多美滋公司数额不等的费用。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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