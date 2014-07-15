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亚洲 | 2014年 7月 15日 星期二 09:45 BJT

中国个股：天津港声明称没有发现石化产品融资诈骗问题

路透上海7月14日 - 中国天津港股份有限公司 周一晚间发布澄清公告，称对下属公司调查核实显示，不存在本月稍早媒体报导所述石化产品融资诈骗问题。

路透此前援引警方和行业消息人士报导称，警方正在调查一起涉及存储在天津港的涉嫌石化产品欺诈案件，该案件涉及混合芳烃。

但天津港称公司不存在媒体报道所述事项。

行业消息人士称，混合芳烃近几年常被用作融资工具，因中国收紧信贷后，企业通过利差牟利。

通常进口商以较低利率获取信用证购买船货，然后在国内市场出售，价格多低于市场价位，以此获得资金投入回报较高的资产。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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