中国2012年将建世界海拔最高机场

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透北京12月27日电---新华社周二报导称，中国将於明年在西藏开工建设世界海拔最高的机场——那曲机场。
那曲机场海拔为4,436米，比目前世界上海拔最高的西藏昌都邦达机场高出102米。
新华称，机场建设投资将达18亿元，预计在三年内建成并开放。
西藏已有五个民用机场，但其中至少两个在一年中只开放几个月，其他月份则因极端天气飞机无法飞行。
中国近年来投入巨资改造旧机场，并修建新机场，特别是在边远西部地区，以提振经济发展。
中国政府称，通往西藏的新机场、公路和铁路建设将促进该地区经济发展，并能提高当地人民生活水平。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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