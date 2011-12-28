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乐享时尚 | 2011年 12月 28日 星期三 09:16 BJT

中国2012年将建世界海拔最高机场

路透北京12月27日电---新华社周二报导称，中国将於明年在西藏开工建设世界海拔最高的机场——那曲机场。

那曲机场海拔为4,436米，比目前世界上海拔最高的西藏昌都邦达机场高出102米。

新华称，机场建设投资将达18亿元，预计在三年内建成并开放。

西藏已有五个民用机场，但其中至少两个在一年中只开放几个月，其他月份则因极端天气飞机无法飞行。

中国近年来投入巨资改造旧机场，并修建新机场，特别是在边远西部地区，以提振经济发展。

中国政府称，通往西藏的新机场、公路和铁路建设将促进该地区经济发展，并能提高当地人民生活水平。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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