中国铁路网上订票频出故障遭质疑

路透北京1月5日电（作者 毛佳/Sui-Lee Wee）---中国推出铁路网上订票系统是为缓解数百万外出务工者春节回家买票难的问题，但该系统刚推出几分钟後就崩溃，这引起成千上万人的愤怒。

据铁道部称，互联网售票已於上周开始，但网上订票系统却因需求过大崩溃。

春节是中国两大"黄金周"假期之一，也是许多农民工回家省亲的唯一机会。今年春节期间，乘坐火车的人数预计超过两亿，是世界上规模最大的迁徙运动。

许多人周四抱怨称，离春季就剩两周时间了，可政府还没准备好缓解一年一度的春运压力。

微博网友称，"网上订票系统的漏洞明显可见，真不知有些领导是怎麽工作的？！"

新华社引述铁道部未具名代表的话上周六报导称，"网民不断的点击和刷新，给中国铁路客户服务中心网（www.12306.cn）带来的，则是比平时增长数十倍的访问量，而且高峰期也持续很长。"

铁道部也承诺"增加网络带宽"，订票不成功会退款。

路透周四拨打电话联系铁道部，但无人接听。随後又多次登录12306网站，但都提醒"网站可能会暂时不能登录，您可以稍後再试或者直接到车站窗口或代售点购票"。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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