致密气悄然带动中国非传统能源革命

路透中国苏里格7月9日（记者 陈爱珠） - 在内蒙古毛乌素沙漠的腹地，中石油(0857.HK)的几名年轻工程师在在中央控制室注视着监测着苏里格气田5,000口气井的大型显示屏。苏里格气田是中国最大的气田。

几年前，两位工人需要坐着卡车颠簸三天去检查该气田50口气井的作业情况。如今，仅需五分钟便能完成这项工作。

“苏里格”在蒙语里是“半生不熟的肉”的意思，这里见证了中国开发“致密气”（tight gas）的成功。致密气的开采及使用是中国推动更清洁天然气消费以协助取代煤炭和石油进口发展战略的一部分。

与更广为人知的美国页岩气革命一样，致密气正在改变着中国的天然气生产格局，还会成为中国提高“非常规”天然气生产的骨干力量，中国目标到2030年时实现“非常规”天然气生产近七倍的增长。

2012年，中国致密气产量到达300亿立方米，几乎占到全国天然气总产量的三分之一，而产量到2030年时有望增至1,000亿立方米，抢在页岩气和煤层气之前带动非常规燃料行业的繁荣发展。

中石油前副总裁、油田气田勘探开发专家胡文瑞称，找到开发致密气的方法后，中国的致密气产业进入了快速发展时期。

中国工程院预测，2020年时中国致密气产量将达到800亿立方米，届时煤层气产量预期为500亿立方米，页岩气产量为200亿立方米。

“中石油在致密气开发上的成功令人刮目相看，”能源咨询公司Wood Mackenzie亚洲上游研究业务负责人麦克马洪（Craig McMahon）说。

“2005年时，中石油将一些（致密气）合同给了壳牌（Shell）和道达尔（Total），这或许意味着他们当时尚未掌握相关技术。八年后，中石油依靠自己将苏里格（气田）经营的有声有色。”

但专家称，除了已有的合同外，中国不太可能将致密气开采合同授予中石油和中石化以外的企业。这与已然开放、可以有广泛竞争的煤层气和页岩气的情况不同。

“如今，中国打磨出了专业技术和管理技能（其中许多是从国际企业学来的），还克服了技术障碍，让他们轻易出让更多致密气区块将会变得更加困难，”一家国际能源企业一位不愿透露姓名的驻华高层说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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