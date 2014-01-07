新闻人物：陈光标再成焦点 放言想收购纽约时报

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透北京1月3日(记者 Megha Rajagopalan) -45岁的中国富豪陈光标从来没收购过一家公司，从未涉足过媒体业，英语也不熟练。
但这一切，并不妨碍他信心满满地想收购纽约时报公司(NYT.N)。
可以肯定，纽约时报公司卖给陈光标的可能性很低。
陈光标周五接受电话采访时称，他已聘好一家金融服务公司，这家公司及其律师们将协助他收购纽约时报。
他称：“那个公司有一个律师团队，我上一次在美国的时候已经接触过了。”他补充道，前述美国金融服务公司要求匿名。
他称周日将与纽约时报的主要股东共进晚餐，探讨以10亿美元收购纽约时报公司事宜。目前后者市值为24亿美元。
纽约时报公司一位女发言人称，她未获悉任何这样的会谈。
据胡润中国富豪榜，2012年时陈光标身家约7.4亿美元。
陈光标称，已说服香港一名富裕的金融家出资6亿美元，他则支付余下的收购金额，但称该银行家亦要求匿名。
他称这名香港金融家是“犹太裔美国人”，在香港从事金融业，中文流利。他透露，这位银行家曾完成两宗与美国媒体有关的收购，他不愿透露交易涉及媒体名称，但称交易金额都不像收购纽约时报这么大。
陈光标靠“江苏黄埔再生资源利用有限公司”致富，但外界对该企业知之甚少。该公司核心业务是拆除楼房和桥梁，将拆下来的废料进行再利用。
陈光标更受外界关注的，是他在慈善以及环保领域的高调活动。
发布胡润富豪榜的胡润（RupertHoogewerf）称：“在慈善界，没人是像陈光标这样的。他在中国给人的印象是爱出风头，但他确实在做慈善，这点人们不得不尊重。”
陈光标从小生长在江苏的一个小村庄，家里非常穷。
陈家的熟人胡茜说：“他的老家是很穷的地方，他小时候他们吃了很多苦。在老家的邻居都相信他是完全诚实的。”
陈光标兄弟姊妹中，有两个在他四岁时饿死了。陈光标靠暑假打工赚学费，念完高中，而后在南京念中医，后来从商。
现在陈光标发财了，他从来不畏惧炫富。
他经常发些他站在一沓沓百元人民币堆出的“墙”间的照片，也经常邀请媒体见证他推广各种理念的活动。
譬如去年1月的一个重度空气污染天气，他在街头向过往市民赠送他公司生产的罐装“新鲜空气”。作为环保主义者，他宣称把两个孩子的名字分别改成“环保”和“环境”。
在贫富悬殊日益扩大的中国，富人很少把慈善作为头等要务。而陈光标则承诺死后将全部财产捐给慈善，这赢得外界好评。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
--人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。
路透北京4月28日 - 法国大选已一只靴子落地，政坛新星、立场中间派的马克龙将与极右翼候选人勒庞在5月7日展开终极对决，这说明法国政坛已不再是逾半个世纪以来左右两派分庭抗礼的格局。马克龙的胜出让欧元压力缓解，兑美元创五个月高点。而下个周末的第二只靴子似乎也不会太扰民。民调显示，马克龙将完胜勒庞。