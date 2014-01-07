新闻人物：陈光标再成焦点 放言想收购纽约时报

中国富豪陈光标2013年2月21日在南京的一次慈善活动中在街头发钱。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京1月3日(记者 Megha Rajagopalan) -45岁的中国富豪陈光标从来没收购过一家公司，从未涉足过媒体业，英语也不熟练。

但这一切，并不妨碍他信心满满地想收购纽约时报公司(NYT.N)。

可以肯定，纽约时报公司卖给陈光标的可能性很低。

陈光标周五接受电话采访时称，他已聘好一家金融服务公司，这家公司及其律师们将协助他收购纽约时报。

他称：“那个公司有一个律师团队，我上一次在美国的时候已经接触过了。”他补充道，前述美国金融服务公司要求匿名。

他称周日将与纽约时报的主要股东共进晚餐，探讨以10亿美元收购纽约时报公司事宜。目前后者市值为24亿美元。

纽约时报公司一位女发言人称，她未获悉任何这样的会谈。

据胡润中国富豪榜，2012年时陈光标身家约7.4亿美元。

陈光标称，已说服香港一名富裕的金融家出资6亿美元，他则支付余下的收购金额，但称该银行家亦要求匿名。

他称这名香港金融家是“犹太裔美国人”，在香港从事金融业，中文流利。他透露，这位银行家曾完成两宗与美国媒体有关的收购，他不愿透露交易涉及媒体名称，但称交易金额都不像收购纽约时报这么大。

陈光标靠“江苏黄埔再生资源利用有限公司”致富，但外界对该企业知之甚少。该公司核心业务是拆除楼房和桥梁，将拆下来的废料进行再利用。

陈光标更受外界关注的，是他在慈善以及环保领域的高调活动。

发布胡润富豪榜的胡润（RupertHoogewerf）称：“在慈善界，没人是像陈光标这样的。他在中国给人的印象是爱出风头，但他确实在做慈善，这点人们不得不尊重。”

陈光标从小生长在江苏的一个小村庄，家里非常穷。

陈家的熟人胡茜说：“他的老家是很穷的地方，他小时候他们吃了很多苦。在老家的邻居都相信他是完全诚实的。”

陈光标兄弟姊妹中，有两个在他四岁时饿死了。陈光标靠暑假打工赚学费，念完高中，而后在南京念中医，后来从商。

现在陈光标发财了，他从来不畏惧炫富。

他经常发些他站在一沓沓百元人民币堆出的“墙”间的照片，也经常邀请媒体见证他推广各种理念的活动。

譬如去年1月的一个重度空气污染天气，他在街头向过往市民赠送他公司生产的罐装“新鲜空气”。作为环保主义者，他宣称把两个孩子的名字分别改成“环保”和“环境”。

在贫富悬殊日益扩大的中国，富人很少把慈善作为头等要务。而陈光标则承诺死后将全部财产捐给慈善，这赢得外界好评。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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