套利窗口或将打开 中国料增加锡出口

* 中国不含出口税的锡价已经低于LME价格

* 中国-LME锡价套利仍需全球锡价上涨

* 中国2月锡进口量降至10年低点

路透悉尼4月4日 -印尼关于锡出口的禁令让面临国内需求下滑困境的中国生产商看到希望，因其提振了国际锡价，并提升了海外营收增长的可能性。

中国市场锡价已经跌破伦敦金属交易所(LME)价格，为三年来首次，因为国际市场价格涨幅大于中国本地市场。

贸易商和分析师表示，尽管中国厂商仍需负担10%的出口税，但当前的价差将令他们有可能出口部分产品，而且若LME价格继续上扬，将会为中国增加出口打开套利窗口。

“生产商正在积极观望，”一家中资银行的交易员表示。“如果(价格)维持在当前水平而需求增加，可能会有几家大型中资企业开始出口。”

中国是全球最大的锡生产国，也是重要的锡进口国。这种金属主要用于电子工业的焊接。

自印尼去年收紧锡出口以来，市场对中国厂商可能增加出口的臆测不断升温。

印尼月度锡出口量下滑三分之一，迫使消费者提取LME库存，导致LME锡库存在2月末降至近8,000吨的五年低点。

分析师预期，今年全球锡市仍将呈现供应短缺，从而支撑价格。

“锡市场连续第五年面临供应短缺的局面。如果印尼出口减少...能够填补缺口的一个途径就是中国的出口，”法国巴黎银行分析师Stephen Briggs表示。

Briggs称，他预期只要全球和本地之间的价差仍令厂商有利可图，今年中国的锡出口量就将轻松超越去年的3,000吨。

浏览中国与LME的锡价差图表，请点击：link.reuters.com/zeq28v

**出口契机？**

根据官方贸易数据，中国1月和2月仅出口了98吨锡。中国云南锡业股份有限公司(000960.SZ)是全球最大的锡生产商。

但因LME锡价已经比不含10%出口税的国内价格要高，3月中国锡出口料将增加。

交易商们表示，中国生产商可找到一些途径来避免缴纳出口税，比如出口锡锭以外其他形式的产品，或是利用与加工处理有关的其他规定。

“如果市场对锡有需求，那么这种金属或许就能以海关允许的形式或形状进行出口，”这位驻中国的交易员称。

中国对进口精矿的生产商免征精炼金属制品的出口关税，以帮助抵消与全球价格之间的价差。

LME三个月期锡周五收报每吨23,150美元，今年迄今涨幅达3.6%。缴纳出口税前的中国实货锡价为每吨138,750元人民币(22,300美元)。

如果中国锡价持稳，那么LME价格需要攀升至每吨约24,500美元，才能刺激出口规模扩大。巴克莱预计本季国际锡价为25,500美元，到年底将涨至27,000美元。

交易商们表示，中国经济成长放缓已导致锡需求走软。而且生产商尚未看到来自欧洲或美国的订单增加。

“需求的确疲弱。中国方面什么也没做，”第三名交易商称。

贸易数据显示，中国2月锡进口较上年同期大跌78%至10年低点261吨。

亚洲和欧洲制造业第一季以趋弱态势告终，但美国制造业活动仍相对稳定，表明北美严冬天气对美国制造业的影响不大。

交易商们寄望需求回升将激发中国生产商的卖兴。

“我一直让上海的伙伴留意是否有人愿意卖，但到目前为止还没有，”一位亚洲实货金属交易商表示。(完)

(编译 徐文焰/王翔琼；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。