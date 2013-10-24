《阳歌专栏》中国电商企业各出奇招谋发展

10月24日

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)

**500彩票网和久邦数码加入赴美上市大军**

中国科技企业期盼已久的赴美上市春天迅速来临，互联网彩票销售平台500彩票网和应用开发商久邦数码提交了上市文件。分类信息网站58同城的数据显示公司首次实现盈利，该公司计划下周上市。大量上市动作对期盼赴美上市长达两年的中国科技企业来说似乎不错，但也有分散投资者注意力、影响一些小公司需求的风险。

话说回来，更多中国公司赴美上市大体上是个好消息。两年多以前，一些中国在美上市公司的会计丑闻引发投资者信心危机。美国证监会努力清除市场上有问题的企业，与中国证监会签署了具有里程碑意义的信息共享协议。这些努力终于见效，投资者的兴趣回归。但需要注意的是，大多数兴趣仍集中在能够获利的企业和行业龙头，亏钱的企业和小企业仍不受欢迎。

报道称，58同城和去哪儿网的上市进程已经进入定价阶段，料分别于10月31日和11月1日上市交易。

媒体8月报道称，500彩票网聘请投行，打算年底上市，融资高达1.5亿美元。最新的报道称，该公司的目标融资额不变，计划在纽交所上市。截止今年9月的12个月里，500彩票网销售仅为3,300万美元，不清楚是否能盈利。德意志银行和Piper Jaffray是500彩票网的承销商。两家银行当然都熟悉中国企业海外上市，但都不是最善于帮助中国企业海外上市的顶尖投行，这一定程度上可能会影响需求。

久邦数码向纽交所提交了上市文件，计划融资8,000万美元。6月以前的12个月里，该公司营收为4,100万美元，不清楚是否盈利。摩根大通和瑞士信贷是承销商，意味着投资者的兴趣可能更大；如果需求强劲，规模可能扩大。

报道称，58同城在上市文件中补充了一些信息，包括该公司今年三季度获利850万美元。此前的报道称，该公司近期实现盈利；不过此次是我们第一次看到盈利的实际规模。

在一系列新近赴美上市企业中，我预计58同城和久邦数码的表现会最好，后者可能扩大IPO规模。去哪儿网和500彩票网也可能表现不错，作出最终评估前需要看到这两家公司的盈亏状况。

一句话：58同城和久邦数码上市后应能表现不错；去哪儿网和500彩票网如果能够在近期内显示出良好的获利前景，也会表现不错。

**电商企业各出奇招谋发展**

电商领域传出的一连串新消息显示，该行业的竞争仍很激烈，尚无很快减缓的迹象。行业领袖阿里巴巴再次成为关注焦点，有消息称该公司旗下的天猫商城启动了快递“当日达”服务。与此同时，一号店借助与沃尔玛(WMT.N)的关系，加强进口食品业务。面对此类雄心勃勃的举动，有迹象显示京东面临的压力与日俱增，该公司采取奇特的反竞争举动，炮轰苏宁近期推出的线上线下同价政策。

这些消息的传出皆因日渐临近的11月11日“光棍节”，这一天在过去两年已成了零售盛会，商家“光棍节”促销计划在电视新闻中随处可见，随之而来的压力无疑只会为本已过热的电商行业再添压力。

先来看看关于阿里巴巴的消息。该公司旗下的天猫宣布推出快递“当日达”服务，即消费者在当日上午11点前下单，则会在当晚24时前送达，目前享受该服务的城市有北京、上海和另外八个城市。该服务当前以小家电为主，其他商品类别之后可能加入。这项新服务想必应是阿里巴巴改善物流服务计划的首个重大成果。该公司此前宣布，今后几年将投资1,000亿元来改善物流服务。

腾讯(0700.HK)、京东和其他电商也推出过此类服务，有些甚至提供下单后两小时就能送货上门的服务。由于直接面向消费者销售，加上有遍布各大城市的仓库存储商品，这些电商企业有能力提供快捷的送货服务。而阿里巴巴经营的是第三方商家进驻的在线商城，在提供此类送货服务方面存在更多困难，很难直接控制送货环节。

再来看看一号店的最新动作。该公司借助与沃尔玛的关系，准备在民众警惕国产食品安全性之际加大进口食品供应。最新报道称，一号店携手六国驻华机构和贸易团体，计划从这些国家进口更多食品。该公司报告去年进口食品销量增长近五倍，主要原因是中国食品安全丑闻频发，引发消费者对国产食品十分警惕。

最后来看看京东，该公司对苏宁发起奇特垄断指控。苏宁以传统零售业务发家，过去两年大举进军电商业务。为了保持实体店的竞争力，苏宁今年早些时候宣布了线上线下同价政策。京东的指控似乎至少部分是针对与苏宁有着长期密切合作关系的家电厂商。

由于竞争激烈，京东的做法反映了众多企业在电商领域感受到的压力。由于大多数电商企业资金充裕，因此尚无迹象显示该领域的竞争很快会减缓。预计该领域还会相继出现更多类似新举措，而压力增强的迹象也会越来越多，目前这种竞争超激烈的情况至少在今后两年还会持续。

一句话：阿里巴巴和一号店的新举动表明，电商领域竞争依然十分激烈，至少在接下来两年不可能放缓。（完）

编译：李富强/侯雪苹 发稿：王燕焜

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