TMT行业大额投资趋势将持续 不过投资风格趋谨慎--普华永道

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月28日 - 国际会计和咨询机构普华永道周三发布报告指出，受初创企业逐渐发展为成熟企业的因素影响，上半年中国TMT行业（科技、媒体、互联网）投资规模大幅增加，单笔过亿美元的投资达45起。报告预计，TMT行业大额投资趋势仍会持续，不过投资风格渐趋谨慎。
今年第一季，中国TMT行业最高单笔投资金额为33亿美元；第二季出现两笔金额高达45亿美元的巨额投资，创下单笔投资金额的最高纪录。得益于这些单笔高额投资，TMT行业平均投资金额从2012年以来的400多万美元增长至上半年的3,600万美元，涨幅达八倍。
普华永道中国TMT行业主管合伙人高建斌表示，“上半年的大额投资多数是投资者们对目前估值排名靠前的企业的追加投资，而非针对新兴企业，从侧面体现了投资谨慎的特点。”
报告还指出，除去巨额投资的影响，上半年TMT投资情况比较平稳，数量和金额未有较大波动。尽管首轮投资数量占比居高不下，维持在60%以上，但首轮投资金额占比却不断下降，一定程度上说明了投资者们正在理性地评估当前新项目的未来价值。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。