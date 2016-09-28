TMT行业大额投资趋势将持续 不过投资风格趋谨慎--普华永道

路透上海9月28日 - 国际会计和咨询机构普华永道周三发布报告指出，受初创企业逐渐发展为成熟企业的因素影响，上半年中国TMT行业（科技、媒体、互联网）投资规模大幅增加，单笔过亿美元的投资达45起。报告预计，TMT行业大额投资趋势仍会持续，不过投资风格渐趋谨慎。

今年第一季，中国TMT行业最高单笔投资金额为33亿美元；第二季出现两笔金额高达45亿美元的巨额投资，创下单笔投资金额的最高纪录。得益于这些单笔高额投资，TMT行业平均投资金额从2012年以来的400多万美元增长至上半年的3,600万美元，涨幅达八倍。

普华永道中国TMT行业主管合伙人高建斌表示，“上半年的大额投资多数是投资者们对目前估值排名靠前的企业的追加投资，而非针对新兴企业，从侧面体现了投资谨慎的特点。”

报告还指出，除去巨额投资的影响，上半年TMT投资情况比较平稳，数量和金额未有较大波动。尽管首轮投资数量占比居高不下，维持在60%以上，但首轮投资金额占比却不断下降，一定程度上说明了投资者们正在理性地评估当前新项目的未来价值。（完）