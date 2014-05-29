中国TMT项目退出渠道今年将继续IPO和并购并进--普华永道

路透上海5月29日 - 中国的科技、媒体和通信（TMT)领域自去年下半年起，退出相当活跃。国际会计和咨询公司普华永道专家周四预计，今年中国TMT项目退出渠道将继续呈现首次公开发行（IPO）和并购齐头进的格局，而且TMT公司在美国上市依然会较热络。

对于阿里巴巴集团计划中的上市是否会对其他中资科技股造成压力，普华永道科技行业主管合伙人高建斌表示，大公司IPO确实会给其他同行在某个时间段上市造成一些困难，但公司的创新能力是根本，新的商业模型或新的技术始终会受到资本市场关注。

“TMT公司通过IPO退出，今年将是一个很健康的发展形势。”他说，虽然今年来已有不少中资科技股在美国上市，但目前还有很多中资TMT股排队等待在美国和香港上市，因此未来还会出现更多中资TMT公司IPO退出的案例。

据统计，今年以来八家在美上市的中概股，七家来自TMT领域，其中包括中国最大直营电商平台--京东(JD.com)(JD.O)，该公司融资规模达17.8亿美元，是美国历史上最大规模的中资企业IPO。

普华永道TMT行业合伙人许冉还表示，今年将有相当多互联网行业投资通过并购退出，主要是因为互联网企业可以通过并购获得核心技术、跳跃式扩大用户量、产业多元化、实现新的利润增长点。

普华永道周四发布的中国TMT专项报告指出，私募和创投在中国TMT行业的投资从去年第三季开始，呈现上行趋势，而且第四季度该行业无论是IPO退出还是并购退出，单季度数量均超过前三季总和。

有望成为史上最大规模科技股IPO的阿里巴巴，市场预期会在下半年实现上市。曾有投资人担忧，阿里巴巴150-200亿美元募资规模的IPO，会形成漩涡效应，吸引大量投资科技股的资金，令其他中小型科技企业的上市进程短期面临很大压力。

“在TMT领域，创新是根本，既使在成熟市场，例如美国市场也是一样的，”高建斌表示，“从整个市场而言，拥有新模型、新技术的创新公司出来，还是会受到市场关注的。”

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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