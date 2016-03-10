中国TMT企业今年更多国内上市 上市量料全球前三--普华永道

路透上海3月10日 - 普华永道周四预计，中国的科技、传媒及电信行业（TMT）的上市活动今年将回升，而且更多企业选择在国内上市，预计今年中国TMT企业的上市活动稳坐全球前三，中国资本市场也将成为全球最热的新股融资市场之一。

据普华永道统计，去年下半年，国内首次公开发行（IPO）市场历经暂停和重启，TMT企业的IPO数量在三季度明显下滑后，在四季度又有所反弹。去年下半年，中国共有14宗TMT行业IPO，约为上半年的三分之一，共获得155亿元人民币的融资额。

去年下半年，从全球科技企业IPO数量上，美国和中国并列处于领先地位，超越了欧洲及其他地区。从融资额角度看，中国处于第三名，英国第一，美国其次。从行业分布来看，互联网软件及服务行业IPO占据了约48%的全球科技IPO总量，依旧保持领先地位。

普华永道中国通信、媒体及科技行业主管合伙人高建斌表示，“去年下半年中国的IPO历经暂停又重启，上市热潮远不如上半年，预期在2016年TMT IPO形势会有所改善。境外已上市企业的私有化将会逐渐减少，同时中国TMT行业境外上市也会在短期内出现低潮。”

由于海外资本市场对大多中国TMT企业的估值较低，而且国内市场对于TMT企业相当追捧，因此去年以来，大量在美上市的TMT企业已完成或正提出私有化，并以登陆国内资本市场为目标，目前大多以借壳上市为主。未来，随着战略新兴板的建立以及新三板分层制度的实施，相信这两个市场亦将成为TMT企业上市的热门。

普华永道中国资本市场与会计咨询服务部合伙人沈洁认为，长期来看，仍然预期会有更多优质的TMT企业选择在国内上市。今年多层次资本市场的建设，预计将对沪深股市产生深远影响，包括战略新兴产业板的推出，这将对IPO活动具有正面的影响。

去年下半年，A股主板、创业板及海外的TMT企业上市家数各占近三成的份额。不过从融资额看，四家中资TMT企业海外上市共计融资106亿元，占比达69%。（完）