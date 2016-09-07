普华永道预计下半年中国TMT企业IPO缓慢复苏

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月7日 - 国际会计和咨询公司普华永道周三预计，中国TMT（科技、媒体、通讯）企业的首次公开发行（IPO）上市下半年将缓慢复苏，但不会出现大的井喷行情，TMT行业IPO规模仍会保持在全球前三位。
据普华永道统计，上半年中国共有10起TMT企业上市，环比下降29%；融资额51亿元人民币，环比下降67%。单以融资额计，中国位居美国之后列全球第二；以上市数量计，中国名列第一。
普华永道中国通信、媒体及科技行业合伙人林晓帆指出，“从以往看，美国、香港和中国一直是TMT企业上市的热门地，而中国的估值优势仍是相当明显，因此中国下半年还会比较好。”
目前国内A股IPO节奏仍受监管层调控，每月上市量仅10-20家，而排队申请上市周期需要至少2-3年时间。
普华永道指出，目前A股IPO市场需要漫长的等待期，对多数业绩波动较大的TMT企业是一个较大的挑战，不排除他们考虑其他资本市场作为退出渠道的可能。但考虑到估值优势，A股IPO仍将会是主流。
林晓帆还表示，由于上市进程缓慢，目前国内已有一些TMT项目尝试除IPO以外的其他退出形式，例如在风投基金之间转让项目股权，或上市公司并购未上市资产。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。