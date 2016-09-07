普华永道预计下半年中国TMT企业IPO缓慢复苏

路透上海9月7日 - 国际会计和咨询公司普华永道周三预计，中国TMT（科技、媒体、通讯）企业的首次公开发行（IPO）上市下半年将缓慢复苏，但不会出现大的井喷行情，TMT行业IPO规模仍会保持在全球前三位。

据普华永道统计，上半年中国共有10起TMT企业上市，环比下降29%；融资额51亿元人民币，环比下降67%。单以融资额计，中国位居美国之后列全球第二；以上市数量计，中国名列第一。

普华永道中国通信、媒体及科技行业合伙人林晓帆指出，“从以往看，美国、香港和中国一直是TMT企业上市的热门地，而中国的估值优势仍是相当明显，因此中国下半年还会比较好。”

目前国内A股IPO节奏仍受监管层调控，每月上市量仅10-20家，而排队申请上市周期需要至少2-3年时间。

普华永道指出，目前A股IPO市场需要漫长的等待期，对多数业绩波动较大的TMT企业是一个较大的挑战，不排除他们考虑其他资本市场作为退出渠道的可能。但考虑到估值优势，A股IPO仍将会是主流。

林晓帆还表示，由于上市进程缓慢，目前国内已有一些TMT项目尝试除IPO以外的其他退出形式，例如在风投基金之间转让项目股权，或上市公司并购未上市资产。（完）