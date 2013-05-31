中国将研究加入TPP贸易谈判可能性

路透北京5月30日 - 中国商务部周四表示，中国将研究加入跨太平洋伙伴关系(TPP)贸易谈判的可能性，暗示其对该贸易协定的开放态度。该协定由美国主导。

“我们将在认真研究的基础上，根据平等互利的原则，分析加入TPP的利弊和可能性，”商务部新闻发言人沈丹阳在发表于商务部网站的评论中表示。

“(我们)并希望与TPP成员相互交流谈判的信息和资料。”

中方一直重视并跟踪TPP谈判的进展情况，也不断听取国内各部门和产业界对TPP的相关看法。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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