中国将烤烟收购价格平均提高5%

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京1月9日 -中国政府周四称，将烤烟收购价格平均提高5%。健康活动人士曾表示，香烟价格便宜是中国人爱吸烟的部分原因。
日前，中国卫计委表示，今年全国范围内将在室内公共场所禁止吸烟。
烟叶收购价格政策由发改委和国家烟草专卖局共同制定。烤烟占中国烟草的逾90%。
发改委和国家烟草专卖局在声明中称，提价将“促进烟草行业健康发展”，保持烟叶供求总量平衡，引导农民合理安排烟叶生产。
声明指出，各级价格主管部门要加强监督检查，“严肃查处”烟叶收购中的压价行为。
尚不清楚烟叶收购价格的提高是否会被转嫁到消费者身上。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
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