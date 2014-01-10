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时事要闻 | 2014年 1月 10日 星期五 13:06 BJT

中国将烤烟收购价格平均提高5%

路透北京1月9日 -中国政府周四称，将烤烟收购价格平均提高5%。健康活动人士曾表示，香烟价格便宜是中国人爱吸烟的部分原因。

日前，中国卫计委表示，今年全国范围内将在室内公共场所禁止吸烟。

烟叶收购价格政策由发改委和国家烟草专卖局共同制定。烤烟占中国烟草的逾90%。

发改委和国家烟草专卖局在声明中称，提价将“促进烟草行业健康发展”，保持烟叶供求总量平衡，引导农民合理安排烟叶生产。

声明指出，各级价格主管部门要加强监督检查，“严肃查处”烟叶收购中的压价行为。

尚不清楚烟叶收购价格的提高是否会被转嫁到消费者身上。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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