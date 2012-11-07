中国大多数育龄女性被动吸二手烟--WHO

路透香港11月6日电---世界卫生组织（WHO）周二发布报告称，中国近三分之二的育龄女性在家被动吸二手烟，超过半数在工作场所遭二手烟侵害，这增加了胎儿死产及婴儿死亡在内的妊娠并发症风险。

这份报告源於世卫组织与中美两国的疾病控制与预防中心在2010年合作进行的烟草调查。

中国每年死於二手烟侵害的约有10万人，死於直接烟草消费的约有100万人。

中国农村女性被动吸烟情况更为严重，近四分之三的农村女性在家中被动吸二手烟，而半数以上的城市女性则在家中被动吸烟。

世卫组织驻中国代表蓝睿明（Michael O'Leary）称：“吸烟有害健康，不管何种水平。创造100%的无烟环境，是保护人们免受二手烟侵害的唯一办法。”

“育龄女性吸烟或被动吸二手烟会损害生殖健康，引发妊娠并发症、胎儿生长受限、早产、死产和婴儿死亡等後果。”

中国人口的约四分之一是烟民，这几乎相当於美国的人口总数。不过，中国民众正逐渐意识到吸烟的危害。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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