版本:
中国
时事要闻 | 2014年 6月 26日 星期四 08:36 BJT

铜陵有色称董事长韦江宏自杀身亡

路透上海6月25日 - 中国第二大铜冶炼公司--铜陵有色(000630.SZ)周三引述警方调查结果称，公司董事长韦江宏坠楼身亡系自杀。

在此之前，铜陵有色发布重大公告，称韦江宏周二上午坠楼身亡。

铜陵有色最新声明称，经有关部门调查，初步判断韦江宏因工作压力大、长期失眠而自杀。

声明未提供更多细节。记者试图电话联系铜陵有色发言人寻求进一步置评，无人接听电话。

铜陵有色股价周三收挫4.4%至两个月低位。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐