铜陵有色称董事长韦江宏自杀身亡

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海6月25日 - 中国第二大铜冶炼公司--铜陵有色(000630.SZ)周三引述警方调查结果称，公司董事长韦江宏坠楼身亡系自杀。
在此之前，铜陵有色发布重大公告，称韦江宏周二上午坠楼身亡。
铜陵有色最新声明称，经有关部门调查，初步判断韦江宏因工作压力大、长期失眠而自杀。
声明未提供更多细节。记者试图电话联系铜陵有色发言人寻求进一步置评，无人接听电话。
铜陵有色股价周三收挫4.4%至两个月低位。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。