今年将突出打击电信网络诈骗犯罪 严惩老鼠仓等证券期货领域犯罪--中国最高检

路透北京3月12日 - 新华网周日刊登中国最高人民检察院工作报告称，2017年将突出打击电信网络诈骗犯罪，积极参与互联网金融风险专项整治，严惩非法集资等涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销犯罪，严惩“老鼠仓”等证券期货领域犯罪。

最高检检察长曹建明在全国人大全体会议上做工作报告并指出，今年还要正确把握处理产权和经济纠纷的司法政策，严格规范涉案财产处置的法律程序，严肃查处侵害企业产权犯罪，推进产权保护法治化，保护企业家精神。

去年全年最高检共批准逮捕各类刑事犯罪嫌疑人828,618人、提起公诉1,402,463人。其中，批准逮捕电信网络诈骗犯罪19,345人；突出惩治非法集资等涉众型经济犯罪和互联网金融犯罪，起诉集资诈骗等犯罪16,406人，北京、上海等地检察机关依法妥善办理“e租宝”“中晋系”等重大案件。

最高检去年并加大对操纵市场、内幕交易、虚假披露、非法经营股指期货等犯罪打击力度，维护投资者合法权益。山东、上海检察机关依法批捕起诉徐翔等人操纵证券市场案、伊世顿公司操纵期货市场案。

同时，检察机关严肃查办腐败犯罪，去年立案侦查职务犯罪47,650人，其中原县处级干部2,882人、原厅局级干部446人。依法对王珉等21名原省部级干部立案侦查，对令计划、苏荣等48名原省部级以上干部提起公诉。

此外，去年还依法查办辽宁拉票贿选案涉及的职务犯罪。深挖执法司法不公背后的腐败犯罪，查办涉嫌职务犯罪的行政执法人员8,703人、司法工作人员2,183人。

中国最高人民法院院长周强今日亦在全国人大做关于最高人民法院工作的报告。他表示，2017年将依法惩治电信网络诈骗等新型违法犯罪，并保持对腐败犯罪惩治力度不减，做好重大职务犯罪案件审判工作。

同时，要加强产权司法保护，依法纠正涉产权冤错案件，增强民众财产安全感；完善破产审判机制，依法化解过剩产能。

据他介绍，2016年最高人民法院受理案件22,742件，审结20,151件，比2015年分别上升42.3%和42.6%；制定司法解释29件，发布指导性案例21件。其中，审结股权、证券、期货、票据、保险等纠纷案件124.8万件，维护资本市场秩序，防范金融风险。（完）

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