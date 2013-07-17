中国作物受灾 或成全球最大小麦进口国

生长期霜冻和收割期降雨对中国小麦的影响程度比之前所想象的更加严重，由此导致的进口增加可能使中国超越埃及成为全球最大的小麦进口国。对农民的走访及分析师的最新预估均表明，天气因素可能导致中国北方最多有2,000万吨小麦不适合供人食用，约占16%。这将是之前所报导损失规模的两倍。路透