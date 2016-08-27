2016中国企业500强营收同比首降 国家电网首次排名榜首

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月27日 - 中国企业联合会和中国企业家协会周六联合发布2016中国企业500强榜单显示，500强企业营业收入总额较上年下降0.07%，为该榜单连续发布15年来首次下降，主要是因为营业收入出现负增长的企业数量大幅增加。
新华社援引500强榜单称，国家电网以2.07万亿元人民币的营业收入首次排名榜首，中国石油、中国石化、工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国建筑、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、中国平安、中国移动分列第二至第10位。
“这张观测经济和企业发展水平的‘晴雨表’晒出数字背后的变化：企业盈利能力分化加剧，新兴产业及服务业迎来快速增长，传统产业面临大挑战，”新华称。
报告显示，500强中营业收入负增长的有155家，比上年增加61家，主要集中在煤炭、钢铁、化工、石油石化等行业领域，具有典型的重化工特征；亏损企业有72家，比上年增加15家，亏损面为14.4%，亏损额为1,478.14亿元，其中包括钢铁企业21家、煤炭17家、有色11家。
其中，21家亏损钢铁企业的亏损额达720.56亿元，而鞍钢集团一家的亏损额就超过100亿元。
“中国企业500强亏损面和亏损额持续上升，反映了中国大企业当前面临着严峻的调结构和脱困问题，”中国企业联合会会长王忠禹说，500强中钢铁、有色、煤炭、石油石化等重化工行业企业占有突出地位，这些行业都出现了严重的产能过剩、产品价格大幅下跌以及全行业性亏损现象。
**“新亮点”**
虽然营收出现负增长，但新榜单也显示，产业结构趋于合理，重化工特征持续减弱，现代服务业加快发展；而且研发强度持续提升，研发质量得到改善。
新榜单中，有服务业企业157家，比上年增加6家；制造业企业261家，比上年减少5家。服务业营业收入占比上升至40.53%，制造业营业收入占比下降至39.17%，服务业营业收入占比首次超过制造业。
500强企业研发投入同比增长7.4%，研发强度为1.48%，同比提升0.19个百分点。其中，百度(BIDU.O)、华为、中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)、中国航天科工、阿里巴巴集团(BABA.N)的研发强度均超过10%。
此外，海通证券(600837.SS)(6837.HK)、广发证券(000776.SZ)(1776.HK)、中国银河证券(6881.HK)首次入围500强。去年这三家证券公司营业收入和净利润均实现翻倍增长。
2016中国企业500强的入围门槛提高至243.46亿元，增幅为7.36亿元，营收总额达59.46万亿元，相当于2015年国内生产总值（GDP）的87.87%；资产总额达到223.27万亿元，较上年500强资产总额增长12.99%。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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