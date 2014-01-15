中国批准道达尔投资内蒙40亿美元煤制烯烃项目

路透巴黎1月14日 -法国石油巨头道达尔(TOTF.PA)周二表示，中国已经批准其投资内蒙古的一个40亿美元的煤制烯烃项目。

道达尔将与中国电力投资集团(CPI)合作，后者是中国五大电力公司之一。该项目将采用道达尔已经在比利时试用的“煤制烯烃”技术。

该工厂将把中国丰富的煤炭转化为气体，然后生成烯烃和聚合物--可用于生产塑料。该项目的优势是降低对进口石油的依赖。

道达尔的发言人称，已经获得中国国家发改委的批准，目前已经进入深入研究阶段，项目启动日期预计在2017年后。

“我们的目标是进入这块不断成长的市场，”该发言人对路透称。

该工厂的年产能将达80万吨聚乙烯和聚丙烯。聚乙烯是一种最常见的塑料，用于生产塑料袋和塑料瓶，聚丙烯用于生产汽车部件和纺织产品。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)

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