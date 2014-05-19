中国各大旅行社开始暂停赴越南旅游业务

路透北京5月19日 - 新华社周日报导称，中国国内各大旅行社已开始暂停赴越南旅游业务，并采取相关旅游保障政策。

报导援引目前中国国内最大在线旅游公司携程旅游(CTRP.O)表示，由于国家旅游局官网连续转发中国外交部门关于中国公民暂勿赴越南旅游的提示，携程已开始主动劝退预订近期越南游产品的国内游客，并启动特别保障政策，全额退还订单费用，不让客户承担损失。

同时，对于自己要求取消行程的客户，携程也承担退订产生的损失。这项措施目前已涉及全国范围数百旅游者，包括预订了携程网上自营与代理产品的用户。

报导并称，目前中国国旅、凯撒旅游等国内各大旅行社已开始劝退预定越南团队游自由行的游客。凯撒等多家旅行社已停止收客赴越，已经收客的电话通知退团。

中国在南海搭建油井设施引发两国海上摩擦，随后越南发生反华暴乱。包括台湾和香港地区在内的一些中国企业和人员以及新加坡、韩国等企业遭到不同程度的冲击，造成生命和财产损失。据初步核实，已有1名中国公民死亡，上百人受伤。(完)

(发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)

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