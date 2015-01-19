中国将建立游客不文明行为档案

路透北京1月16日 - 中国官方媒体称，当局已经开始着手建立覆盖全国的数据库，希望借此约束中国游客的不文明行为，并对屡次出现不良行为的游客进行监控。个别游客的一些不文明行为令中国游客整体形象受损。

世界旅游组织称，2013年，中国游客消费开支超过美国和德国游客，居于全球首位，但是不文明的旅游行为在一些国家引起反感，成为不受欢迎的游客。

新华社周四报导称，从今年开始，中国将开始记录游客的“不文明行为”，形成“信息通报、追责机制”。

国家相关部门将与航空公司、酒店、旅行社相互协调，搜集信息，一旦“追责机制”就位，存在不良记录的游客可能在购买机票或预订酒店方面受阻。

报导称，当局还将分级建立游客旅游不文明档案，对不文明的游客进行处罚，但是报导未提供相关细节。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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