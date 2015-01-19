中国将建立游客不文明行为档案

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月16日 - 中国官方媒体称，当局已经开始着手建立覆盖全国的数据库，希望借此约束中国游客的不文明行为，并对屡次出现不良行为的游客进行监控。个别游客的一些不文明行为令中国游客整体形象受损。
世界旅游组织称，2013年，中国游客消费开支超过美国和德国游客，居于全球首位，但是不文明的旅游行为在一些国家引起反感，成为不受欢迎的游客。
新华社周四报导称，从今年开始，中国将开始记录游客的“不文明行为”，形成“信息通报、追责机制”。
国家相关部门将与航空公司、酒店、旅行社相互协调，搜集信息，一旦“追责机制”就位，存在不良记录的游客可能在购买机票或预订酒店方面受阻。
报导称，当局还将分级建立游客旅游不文明档案，对不文明的游客进行处罚，但是报导未提供相关细节。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率