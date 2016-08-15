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中国财经 | 2016年 8月 15日 星期一 10:05 BJT

中国旅游业连续六个季度增长 成为经济增长转型升级“强劲引擎”

路透北京8月15日 - 中国今年上半年旅游经济平稳运行，国内旅游消费和投资两旺，入境旅游走出萧条，实现六个季度连续增长。国家旅游局相关负责人表示，旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。

新华社周日援引国家旅游局有关负责人称，今年中国将建设约500个自驾车房车营地，带动投资约350亿元人民币；目前中国能用的房车营地不足500个，房车不到3万辆；而美国对应数字分别为1.6万个和1,000万辆。

随着“三去一降一补”五大任务逐步落实，中国产业结构悄然发生变化。一些传统产能过剩行业陷入低迷；服务业却持续较快增长，成为稳定增长的主动力、吸纳就业的主渠道。其中，旅游业直接和间接就业占中国就业总人口的10.2%。

根据调查，今年三季度居民整体出游意愿为83.02%，较二季度有所增长。在暑期、国庆长假、中秋假期等因素助推下，下半年国内旅游市场有望保持稳定增长。预测今年全年，国内旅游人数将达到44亿人次，增长约10%；入出境旅游人数约增长4%，国际旅游收入增长约5%。

为促进居民消费升级，加快培育发展新动力，发展改革委等部门4月份联合启动实施“十大扩消费行动”。“旅游休闲升级行动”成为一项重要内容，其中包括了加快建设自驾车房车营地内容。（完）

(发稿 李子木；审校 沈燕/杨淑祯)

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