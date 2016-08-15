中国旅游业连续六个季度增长 成为经济增长转型升级“强劲引擎”

新华社周日援引国家旅游局有关负责人称，今年中国将建设约500个自驾车房车营地，带动投资约350亿元人民币；目前中国能用的房车营地不足500个，房车不到3万辆；而美国对应数字分别为1.6万个和1,000万辆。

随着“三去一降一补”五大任务逐步落实，中国产业结构悄然发生变化。一些传统产能过剩行业陷入低迷；服务业却持续较快增长，成为稳定增长的主动力、吸纳就业的主渠道。其中，旅游业直接和间接就业占中国就业总人口的10.2%。