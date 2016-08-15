中国旅游业连续六个季度增长 成为经济增长转型升级“强劲引擎”

证监会主席召集机构座谈 听取有关IPO等问题市场意见--消息（更新版）
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透北京8月15日 - 中国今年上半年旅游经济平稳运行，国内旅游消费和投资两旺，入境旅游走出萧条，实现六个季度连续增长。国家旅游局相关负责人表示，旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。
新华社周日援引国家旅游局有关负责人称，今年中国将建设约500个自驾车房车营地，带动投资约350亿元人民币；目前中国能用的房车营地不足500个，房车不到3万辆；而美国对应数字分别为1.6万个和1,000万辆。
随着“三去一降一补”五大任务逐步落实，中国产业结构悄然发生变化。一些传统产能过剩行业陷入低迷；服务业却持续较快增长，成为稳定增长的主动力、吸纳就业的主渠道。其中，旅游业直接和间接就业占中国就业总人口的10.2%。
根据调查，今年三季度居民整体出游意愿为83.02%，较二季度有所增长。在暑期、国庆长假、中秋假期等因素助推下，下半年国内旅游市场有望保持稳定增长。预测今年全年，国内旅游人数将达到44亿人次，增长约10%；入出境旅游人数约增长4%，国际旅游收入增长约5%。
为促进居民消费升级，加快培育发展新动力，发展改革委等部门4月份联合启动实施“十大扩消费行动”。“旅游休闲升级行动”成为一项重要内容，其中包括了加快建设自驾车房车营地内容。（完）
(发稿 李子木；审校 沈燕/杨淑祯)
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。
路透香港1月16日 - 消息人士称，摩根士丹利获得中国证券监管机构批准，将对中国证券合资企业持股提高至49%，为规定可达到的最高水平，是首家获得此类批准的银行。
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。