中国将加大金融对实体经济支持 拓宽旅游企业融资渠道

中国商务部称严重质疑欧委会对中国中厚板产品的反倾销措施
路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透北京2月16日电---中国央行等部委周四联合发布通知称,将进一步加大金融对旅游业的支持力度,拓宽旅游企业的多元化融资渠道.
央行网站发布《关於金融支持旅游业加快发展的若干意见》要求,要加强产品创新和制度创新,支持符合条件的旅游企业上市融资,并进一步加强债券市场对旅游企业的支持力度.
另外,各银行业金融机构要坚持区别对待、有扶有控的信贷原则,加强和改进对旅游业的信贷管理和服务.
具体而言,即要根据旅游项目的风险和经营情况,创新发展符合旅游业特点的信贷产品和模式,合理确定贷款利率、期限和还款方式;同时加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持.
对高尔夫球场、大型主题公园、城市水源地的观光农业等国家明令禁止或限制发展的旅游项目,应严格禁止或限制发放贷款.对於可能借旅游项目名义变相进行房地产开发的,应从严审查.
此外,意见还要求改进旅游业支付结算服务,支持发展旅游消费信贷,并加强旅游行业管理.
中国国家旅游局局长邵琪伟此前表示,旅游业增加值已占到国内生产总值(GDP)的4%以上,今後中国还将对旅游业发展加大政府投入,并将制定国民旅游休闲纲要.
根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.(完)
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--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴
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