中国将加大金融对实体经济支持 拓宽旅游企业融资渠道

路透北京2月16日电---中国央行等部委周四联合发布通知称,将进一步加大金融对旅游业的支持力度,拓宽旅游企业的多元化融资渠道.

央行网站发布《关於金融支持旅游业加快发展的若干意见》要求,要加强产品创新和制度创新,支持符合条件的旅游企业上市融资,并进一步加强债券市场对旅游企业的支持力度.

另外,各银行业金融机构要坚持区别对待、有扶有控的信贷原则,加强和改进对旅游业的信贷管理和服务.

具体而言,即要根据旅游项目的风险和经营情况,创新发展符合旅游业特点的信贷产品和模式,合理确定贷款利率、期限和还款方式;同时加大对小型微型旅游企业和乡村旅游的信贷支持.

对高尔夫球场、大型主题公园、城市水源地的观光农业等国家明令禁止或限制发展的旅游项目,应严格禁止或限制发放贷款.对於可能借旅游项目名义变相进行房地产开发的,应从严审查.

此外,意见还要求改进旅游业支付结算服务,支持发展旅游消费信贷,并加强旅游行业管理.

中国国家旅游局局长邵琪伟此前表示,旅游业增加值已占到国内生产总值(GDP)的4%以上,今後中国还将对旅游业发展加大政府投入,并将制定国民旅游休闲纲要.

根据正式发布的旅游业"十二五"(2011-2015年)发展规划纲要,中国旅游业总收入到2015年将达2.5万亿元,年均增长率为10%.(完)

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--发稿 宿泱韫; 审校 丁淑琴

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