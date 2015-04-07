中国出台措施让不文明游客“长记性”

路透上海4月7日 - 中国国家旅游局日前制定印发了《游客不文明行为记录管理暂行办法》，记录游客“不文明”行为，记录信息保存期限为一至两年，期限自信息核实之日起计算。

此举旨在打击近年来中国游客出境游时发生的一连串有损中国形象的不文明行为。

国家旅游局称，不文明行为包括违反旅游目的地社会风俗、民族生活习惯，损毁、破坏旅游目的地文物古迹与公共设施，扰乱公共交通秩序，以及参与赌博、色情活动等其他情形。

国家旅游局在网站上表示，“特别是出境游中的不文明行为，在某种程度上已经影响了国人的形象”。

旅游不文明行为“无一不令中国人脸红”，得让不文明游客“长记性”。国家旅游局未详细说明惩罚措施的性质。

监管当局将通过下级旅游主管部门报送、媒体报导以及社会举报等方式，采集旅游不文明行为信息。

2013年，“埃及神庙刻字”事件在埃及引发强烈抗议，而大陆游客携两岁女童在香港当街大小便则招致激烈批评。

还有中国游客的“泰囧”之旅：中国游客被发现在寺庙晾晒内衣，“一名华人游客在泰国清迈双龙寺用脚踢古钟”，“中国游客在泰国甲米皮皮岛用洗手池洗脚洗鞋”。有鉴于此，泰国政府2月发布了上千条中文礼仪守则。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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