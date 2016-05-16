2015年中国旅游投资突破1万亿元 同比增长42%--国家旅游局

专访：泰格豪雅加大对中国市场的开发力度--CEO

路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。