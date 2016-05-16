2015年中国旅游投资突破1万亿元 同比增长42%--国家旅游局

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透上海5月16日 - 中国国家旅游局周日发布《2015年全国旅游业投资报告》称，到2020年，中国旅游投资总额预计比2015年翻一番，将达到2万亿元。
报告预计，2016年全年旅游直接投资将达到1.25万亿元，2015年全国旅游业实际完成投资10,072亿元，同比增长42%。
在许多关键经济领域出现走软迹象的情况下，中国冀望旅游等行业驱动经济增长。中国4月的总体投资、工业增加值和零售销售额增长均低于预期。
旅游投资的快速增长或为携程(CTRP.O)、上海锦江国际旅游股份有限公司(900929.SS)、阿里巴巴(BABA.N)和大连万达集团等企业带来回报。
报告称，未来旅游投资潜力巨大，旅游投资热点涌现。报告显示，旅游投资的热点领域主要包括乡村旅游、在线旅游、旅游综合类项目、邮轮游艇和体育旅游等。
报告称，2015年民营企业投资旅游业5,779亿元，占全部旅游投资的57.4%。（完）
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。