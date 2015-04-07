中国出台措施让不文明游客“长记性”

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月7日 - 中国国家旅游局日前制定印发了《游客不文明行为记录管理暂行办法》，记录游客“不文明”行为，记录信息保存期限为一至两年，期限自信息核实之日起计算。
此举旨在打击近年来中国游客出境游时发生的一连串有损中国形象的不文明行为。
国家旅游局称，不文明行为包括违反旅游目的地社会风俗、民族生活习惯，损毁、破坏旅游目的地文物古迹与公共设施，扰乱公共交通秩序，以及参与赌博、色情活动等其他情形。
国家旅游局在网站上表示，“特别是出境游中的不文明行为，在某种程度上已经影响了国人的形象”。
旅游不文明行为“无一不令中国人脸红”，得让不文明游客“长记性”。国家旅游局未详细说明惩罚措施的性质。
监管当局将通过下级旅游主管部门报送、媒体报导以及社会举报等方式，采集旅游不文明行为信息。
2013年，“埃及神庙刻字”事件在埃及引发强烈抗议，而大陆游客携两岁女童在香港当街大小便则招致激烈批评。
还有中国游客的“泰囧”之旅：中国游客被发现在寺庙晾晒内衣，“一名华人游客在泰国清迈双龙寺用脚踢古钟”，“中国游客在泰国甲米皮皮岛用洗手池洗脚洗鞋”。有鉴于此，泰国政府2月发布了上千条中文礼仪守则。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日