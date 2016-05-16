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亚洲 | 2016年 5月 16日 星期一 15:08 BJT

2015年中国旅游投资突破1万亿元 同比增长42%--国家旅游局

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海5月16日 - 中国国家旅游局周日发布《2015年全国旅游业投资报告》称，到2020年，中国旅游投资总额预计比2015年翻一番，将达到2万亿元。

报告预计，2016年全年旅游直接投资将达到1.25万亿元，2015年全国旅游业实际完成投资10,072亿元，同比增长42%。

在许多关键经济领域出现走软迹象的情况下，中国冀望旅游等行业驱动经济增长。中国4月的总体投资、工业增加值和零售销售额增长均低于预期。

旅游投资的快速增长或为携程 、上海锦江国际旅游股份有限公司 、阿里巴巴 和大连万达集团等企业带来回报。

报告称，未来旅游投资潜力巨大，旅游投资热点涌现。报告显示，旅游投资的热点领域主要包括乡村旅游、在线旅游、旅游综合类项目、邮轮游艇和体育旅游等。

报告称，2015年民营企业投资旅游业5,779亿元，占全部旅游投资的57.4%。（完）

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