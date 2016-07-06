今年上半年中国全国旅游投资同比增三成 民间资本活跃--新华

沪深证交所上周五两融余额减70.4亿元 至两个半月新低
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京7月6日 - 中国国家旅游局发布最新统计显示，今年1至6月，全国在建旅游项目9,944个，实际完成投资4,211.5亿元人民币，较去年同期增长约30.5%。
新华社周三报导援引国家旅游局有关负责人表示，中国旅游投资呈现出新的特点，包括大项目投资快速增长、民间资本持续活跃、西部投资快速升温、旅游产品转型升级态势明显等，同时度假类产品、乡村旅游、文化旅游等成为投资热点。
数据显示，今年上半年全国旅游投资中100亿元以上的项目206个，实际完成投资794.6亿元，比去年同期增长34.4%。民营企业实际完成投资2,412.8亿元，同比增长27.1%，增幅比去年提高一倍。
旅游局数据并显示，西部地区实际完成投资1,132.8亿元，同比增长56%，占全国比重为26.9%，超过中部地区占比。其中，四川、贵州、重庆、陕西四个省实际完成投资均超过百亿元，成为西部热点区域；东部地区实际完成投资2,277.8亿元，同比增长33.2%，占全国的比重为54.1%。
在今年上半年的旅游投资中，度假旅游投资比重占41.3%，观光旅游投资回落明显，占比从54.3%下降到39.6%。乡村旅游实际完成投资1,121.3亿元，较去年同期增长62.3%（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。