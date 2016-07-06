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中国财经 | 2016年 7月 7日 星期四 07:38 BJT

今年上半年中国全国旅游投资同比增三成 民间资本活跃--新华

路透北京7月6日 - 中国国家旅游局发布最新统计显示，今年1至6月，全国在建旅游项目9,944个，实际完成投资4,211.5亿元人民币，较去年同期增长约30.5%。

新华社周三报导援引国家旅游局有关负责人表示，中国旅游投资呈现出新的特点，包括大项目投资快速增长、民间资本持续活跃、西部投资快速升温、旅游产品转型升级态势明显等，同时度假类产品、乡村旅游、文化旅游等成为投资热点。

数据显示，今年上半年全国旅游投资中100亿元以上的项目206个，实际完成投资794.6亿元，比去年同期增长34.4%。民营企业实际完成投资2,412.8亿元，同比增长27.1%，增幅比去年提高一倍。

旅游局数据并显示，西部地区实际完成投资1,132.8亿元，同比增长56%，占全国比重为26.9%，超过中部地区占比。其中，四川、贵州、重庆、陕西四个省实际完成投资均超过百亿元，成为西部热点区域；东部地区实际完成投资2,277.8亿元，同比增长33.2%，占全国的比重为54.1%。

在今年上半年的旅游投资中，度假旅游投资比重占41.3%，观光旅游投资回落明显，占比从54.3%下降到39.6%。乡村旅游实际完成投资1,121.3亿元，较去年同期增长62.3%（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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