今年中国旅游直接投资料超1.5万亿元 同比增20%以上--旅游局

路透北京5月19日 - 中国国家旅游局局长李金早表示，今年中国旅游投资将继续保持稳定增长态势，预计全年旅游直接投资将超过1.5万亿元人民币，同比增长20%以上。乡村旅游、低空旅游、在线旅游、旅游大数据、休闲度假产品、文化旅游、体育旅游、康养旅游、研学旅游、新型旅游装备制造业等将成为旅游投资重点领域。

新华社周五援引李金早的话称，当前中国人均GDP超过8,000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长时期，大众旅游时代刚刚开始。随着中国经济社会发展、居民收入增加、消费升级加快，居民的旅游消费能力、旅游消费需求和旅游消费群体都将大幅度持续增长。

“从现在到2040年，将是中国旅游业发展的黄金机遇期。”李金早称。

2016年中国旅游业实际完成投资12,997亿元，同比增长29%，比第三产业和固定资产投资增速分别高18个百分点和21个百分点。展望2017年，旅游产业将持续升温，继续成为社会投资的新风口。

2016年，全国国内旅游人数达44.4亿人次，旅游总收入4.69万亿元，旅游业对国民经济综合贡献达到11%，旅游直接投资和间接投资对财政综合贡献超过11%。

预计到2040年，居民人均年出游将达九次以上，全国旅游市场规模超过140亿人次，旅游将成为寻常百姓的日常生活方式。届时，广大农村、边远山区、国际国内众多旅游目的地，都将是中国旅游者自由选择的旅游去处，旅游将真正成为一种跨地域、无国界、无障碍的社会化、普遍化消费行为。（完）