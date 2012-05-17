去年旅游投资两千亿 将建特色旅游村镇--旅游局

路透北京5月17日电---中国国家旅游局表示,至2011年底中国旅游项目投资总额累计达到2.67万亿元人民币,当年实际完成投资2,064.26亿元,今後将大力推进旅游投资与城镇化相结合,建设一批特色旅游村镇.

新华社周三援引国家旅游局党组成员、规划财务司司长吴文学的话称,从投资主体结构看,民营企业投资占39%,其次为政府和国有企业投资,分别占25%和13%,银行贷款占23%.从区域分布看,东中部地区旅游投资占比较大.东部地区实际完成投资占全国比重为53%,中部地区占32%.

"从投资主要流向看,主要集中於各类景区、度假区、旅游城市改造等项目建设,占全部投资总额比重的66%."吴文学称.

他指出,今後将大力推进省级和地市级旅游资源开发,改造和提升一批2A、3A级景区.促进邮轮旅游、乡村旅游、生态旅游、红色旅游等新产品新业态开发,大力推进旅游装备制造业.引导各省推出一批拳头旅游项目.促进优化旅游投资布局,鼓励东部地区发展基於创意、科技、文化旅游项目,引导中部地区加大投资开发力度,支持西部开发精品旅游产品和线路.

国家旅游局局长邵琪伟此前曾提到,2011年中国旅游业总收入2.25万亿元,增长20.8%.新增旅游直接就业约50万人.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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