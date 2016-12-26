中国国务院发布旅游业十三五规划 2020年旅游对经济贡献度达12%

路透北京12月26日 - 中国国务院最新发布“十三五”（2016-2020年）旅游业发展规划，目标包括：十三五期间旅游总收入年均增长11%以上，到2020年，旅游业总收入达到7万亿元人民币，旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%。

中国政府网周一刊登的该规划指出，“十三五”期间，中国旅游业处于黄金发展期、结构调整期和矛盾凸显期，也面临不少挑战。

主要是旅游业发展的体制机制与综合产业和综合执法的要求不相适应，政策环境有待优化；旅游基础设施和公共服务明显滞后，补短板任务艰巨；游客的文明素质和从业人员的整体素质有待提升，市场秩序有待规范等，要在“十三五”期间重点加以解决。

该规划提出，十三五期间，旅游经济稳步增长。城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元。

综合效益显着提升。旅游业对国民经济的综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上。

2015年，旅游业对中国国民经济的综合贡献度达到10.8%。国内旅游、入境旅游、出境旅游全面繁荣发展，已成为世界第一大出境旅游客源国和全球第四大入境旅游接待国。

规划还特别指出，十三五期间，“厕所革命”取得显着成效，旅游交通更为便捷，旅游公共服务更加健全，带薪休假制度加快落实，市场秩序显着好转。

此外还要争取国际影响力大幅提升。入境旅游持续增长，出境旅游健康发展，与旅游业发达国家的差距明显缩小，在全球旅游规则制定和国际旅游事务中的话语权和影响力明显提升。

国家发展和改革委员会与国家旅游局此前联合发布通知，决定实施旅游休闲重大工程，目标为全国旅游直接投资年均增长20%，到2020年，实现旅游投资总额达到2万亿元，旅游消费总额达7万亿元，旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。（完）

浏览规划原文，请点选中国政府网链接： www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/26/content_5152993.htm