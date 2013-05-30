中国游客海外不文明行为招致谴责

路透北京5月30日(记者 李卉/白宾) - 从“假结婚”骗取马尔代夫的蜜月折扣，到让孩子在台湾高雄机场随地大便，中国游客最近成了众矢之的。

由于微博的存在，记录这些游客不良行为的报道在中国蔓延，引发了民众的厌恶、愤怒和自我反省。

如果在过去，类似报道或许会被视为是对中国游客良好本性的侮辱，但是现在中国民众开始发问，同胞为何会有如此表现。

中国社科院旅游研究中心研究员刘思敏表示，客观地说，中国游客的素质相对不高。

刘表示，海外旅行是新出现的高消费行为，外出旅游会成为人们炫耀的资本，很大程度上，因为攀比，才需要炫耀。他说，很多中国游客出国了，却往往缺乏经验，不熟悉国外的规定和标准。

当中国一名15岁男孩在埃及卢克索神庙浮雕上刻字留念的行为被曝光后，民众极为愤怒，甚至中国外交部例行记者会上亦有关于这个问题的问答。

其他事件也引发了民众的类似反应，包括一位母亲让孩子在台湾高雄机场就地大便，而卫生间就在几米远处。

某些中国游客的不文明行为让中国政府颇为尴尬。中国政府试图树立美好形象，并致力于成为一个有益于全球的新兴经济体。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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